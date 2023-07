Massnahmengegner zerfleischen sich vor den Wahlen 2023

Der Komiker und Massnahmengegner Marco Rima tritt im Kanton Zug bei den Ständeratswahlen an.

Corona-Skeptiker Daniel Stricker erschien im «Indianerkostüm» beim Bezirksgericht Zürich. Nun wittert er einen «Niedergang» in Teilen der massnahmenkritischen Bewegung.

Diverse massnahmenkritische Parteien treten im Herbst zu den nationalen Wahlen an.

Die Corona-Pandemie ist seit Monaten aus dem Alltag verschwunden. Politisch hinterlässt sie aber Spuren und neue Parteien, die im Oktober Sitze im Parlament ergattern wollen. «Massvoll» und «Aufrecht» kandidieren in diversen Kantonen, der Komiker Marco Rima tritt parteilos an, dazu existieren weitere kleine massnahmenkritische Organisationen.

Untereinander gibt es aber Zoff und Rivalitäten. Patrick Jetzer, Präsident von «Aufrecht», kritisiert via Facebook die «Selbstdarsteller und Satiriker, welche sich kurzentschlossen für das Thema Wahlen interessieren». Er mutmasst, dass diese auch antreten, um «etwas Geld und Publicity zu machen».

Stricker «will nicht Teil dieses Niedergangs» sein

Der Youtuber, welcher in einem Winnetou-Kostüm vor Gericht erschien, hat kürzlich die Gründung der «Freiheitspartei» verkündet. Nun hat er sich aber entschlossen, diesen Herbst nicht für den Nationalrat zu kandidieren. Er begründet dies damit, dass «Aufrecht» keine Listenverbindungen eingehen wolle, was den Linken helfe. «Ich will nicht Teil dieses Niedergangs sein», schreibt der Thurgauer.