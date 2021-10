Covid-Zertifikat – Massnahmenkritiker bedrängen Arztpraxen mit Zeugnis-Forderungen

Weil sie kein Covid-Zertifikat haben, versuchen Ungeimpfte in Arztpraxen an ein Arztzeugnis zu kommen.

Das Personal in Arztpraxen muss vermehrt Massnahmenkritikerinnen und -kritiker abwehren, die ein Arztzeugnis fordern.

Diese Personen, meist seien es Männer um die 50 Jahre, wollten sich weder impfen noch testen lassen, sagt Luchsinger. «Sie glauben jedoch, sie könnten ein Arztzeugnis als Ersatz für das Covid-Zertifikat nutzen, um damit überall ohne Test reinzukommen.» Auch behaupteten diese, es sei ihr Recht, ein solches Zeugnis zu erhalten. «Sie argumentieren damit, dass sie in einer Diktatur seien und zu einer Impfung oder einem Test gezwungen würden.»

«Oft beschimpfen sie die Praxisassistentinnen»

Für das Personal seien solche Besuche sehr unangenehm und behindernd. «Oft beschimpfen diese Leute die medizinischen Praxisassistentinnen auch», sagt Luchsinger. Um die Situation zu entschärfen, müssten manchmal die Ärztinnen und Ärzte ihre Sprechstunden unterbrechen und die Personen an der Theke zurechtweisen.

Luchsinger rechnet damit, dass künftig noch mehr solche Menschen in die Praxen reinschneien. «Sobald die Tests kostenpflichtig werden, werden solche Forderungen nochmals zunehmen.»

«Fordern Maskendispens wegen Kopfschmerzen»

Auch die Berner Hausärztin Monika Reber machte in ihrer Praxis solche Erfahrungen. «Einige Personen verlangen von uns eine Maskendispens, weil sie sich am Arbeitsplatz durch die Maskenpflicht in die Ecke gedrängt fühlen», sagt sie. Die Maske wollten sie aus ideologischen Gründen nicht tragen. «Sie glauben, eine Dispens zu bekommen, wenn sie angeben, wegen der Masken vermehrt unter Kopf- und Halsschmerzen zu leiden.» Da dies aber lediglich Befindlichkeitsstörungen seien und keine gesundheitlichen Schäden, könne sie keine solchen Zeugnisse ausstellen.