Corona-Demo in Winterthur ZH : Massnahmenkritiker verfolgt und attackiert Beobachter

Ein Aktivist nahm als Beobachter an den Corona-Protesten in Winterthur ZH teil. Ein Typ, der ihm ständig nachgelaufen sei, habe ihm einen Faustschlag versetzt, sagt dieser.

Ein Massnahmenkritiker attackierte einen Beobachter an der Corona-Demon in Winterthur.

«Dass einer einem anderen eine runterhaut, kommt an jedem Oktoberfest vor», sagt der Veranstalter zum Vorfall.

Am Sonntag erstattete er Anzeige gegen Unbekannt.

Im Backstage-Bereich der Bühne eskalierte die Situation. Ein Mann, der ihn ständig verfolgt habe, habe ihm einen Faustschlag versetzt, so T.

Cyberaktivist M. T.* mischte sich als Beobachter unter die Demonstrantinnen und Demonstranten der Corona-Demo in Winterthur ZH.

Mehrere Tausend Massnahmenkritikerinnen und -kritiker zogen am Samstag durch die Winterthurer Innenstadt. M. T.* mischte sich als Beobachter unter die Menge. Vertreten an der Demo waren der Verein «Mass-voll» sowie die Freiheitstrychler. «Ich wollte wissen, wer diese sehr laute Minderheit ist, die sich gegen die Corona-Massnahmen wehrt», so T. Mit einigen Teilnehmenden habe er auch gute Gespräche geführt. Dennoch wurde es dem 33-Jährigen Cyberaktivisten während der Demonstration zunehmend unwohl.