Anhänger gespalten – Massnahmenkritiker zoffen sich vor Corona-Demo in Bern

Am Samstag nach dem Mittag treffen sich Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritiker zu einer Kundgebung in Bern. Hier eine Aufnahme von einer Demo in Luzern vom September 2021.

Die Demonstration findet am Samstag in Bern statt.

Die Orgnisatoren erwarten gegen 10´000 Personen. Am Samstag nach dem Mittag treffen sich die Massnahmen-Kritiker auf dem Münsterplatz und marschieren dann via Herrengasse, Casinoplatz und Amtshausgasse Richtung Bundeshaus. Dort treten verschiedene Rednerinnen und Redner auf.

«Diktatorische Bedingungen»

Die Berner Sicherheitsbehörden hätten in der Vergangenheit mit «brutaler, widerrechtlicher Polizeigewalt» auf Demonstrierende reagiert, schreibt «Mass-Voll» in einem Communiqué. Man habe deshalb «keinerlei Vertrauen» in sie und werde sich der Demonstration nicht anschliessen. Es stelle sich die Frage, ob eine bewilligte Demonstration auf dem Bundesplatz es wirklich wert sei, sich den «diktatorischen Bedingungen» zu beugen.

So twitterte auch «Mass-Voll»-Co-Präsident Nicolas Rimoldi am Freitagnachmittag: «Nirgendwo wäre ich morgen lieber als an der Bürgerrechts-Demo in Bern. Würde ich gehen, hiesse das, dass ich die Bedingungen der Stadt Bern (Verzicht auf legale Demos), die wir vor wenigen Wochen abgelehnt hatten, nun akzeptieren würde.»