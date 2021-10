Massnahmen-Kritiker - Polizisten-Gruppierung sorgt mit Trychler-Zeremonie für Aufregung

«Das sind keine Kameraden»

Kein Ermessensspielraum

Auch die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten (KKPKS) äussert Kritik: «Wir finden es stossend, dass sich angebliche Polizisten in der Öffentlichkeit anonym so äussern», sagt Sprecher Adrian Gaugler.

In sozialen Medien stösst das Video auf Kritik. Er mache sich Sorgen, sagt etwa Sozialwissenschaftler Marko Kovic: «Das geht in Richtung ‹Wir nehmen das Recht jetzt in die eigene Hand›-Ideologie.» Andere Userinnen und User stören sich ebenfalls an der Aufmachung des Videos.