Roggwil BE : Massnahmenkritischer Schulleiter verliert seinen Job

In einem Schreiben an die Eltern kritisierte der Schulleiter von Roggwil BE Anfang Dezember die Corona-Massnahmen. Das hat Konsequenzen: Er wird die Schule per Ende Juli verlassen.

1 / 3 Insbesondere an der Maskentragpflicht störte sich der Roggwiler Schulleiter. 20min/Marco Zangger Nun wurde das Arbeitsverhältnis zwischen ihm und der Gemeinde aufgelöst. AFP In einem Brief an die Eltern äusserte er sich kritisch über die Corona-Massnahmen. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Ein Berner Schulleiter tat Anfang Dezember ohne Rücksprache mit der Bildungskommission seine Meinung zu den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie kund.

Die Bildungskommission rügte ihn anschliessend dafür und distanzierte sich von seinen Aussagen.

Nun hat der Vorfall weitere Konsequenzen: Der Schulleiter wird die Schule Ende Juli verlassen.

In einem Brief an die Eltern äusserte sich der Schulleiter von Roggwil Anfang Dezember kritisch über die Corona-Massnahmen, namentlich das Maskentragen. Er kündigte an, die «sinnlosen und schikanösen» Vorkehrungen nur noch bis zu den Sportferien umzusetzen. Auch mit seiner Meinung hinsichtlich der Impfung hielt er nicht hinter dem Berg: Er werde sich nicht impfen lassen, «denn ich brauche kein Impf-Dauerabo». In einer an die Eltern adressierte Stellungnahme distanzierte sich die Roggwiler Bildungskommission von den Aussagen des Schulleiters und versicherte, dass die Massnahmen weiterhin pflichtgemäss umgesetzt würden.

Nun hat der Brief des Schulleiters Konsequenzen: Wie die Einwohnergemeinde in einer Mitteilung schreibt, wurde das Arbeitsverhältnis zwischen der Gemeinde Roggwil und dem Schulleiter per Ende Schuljahr aufgelöst. Man respektiere zwar dessen individuelle politische Haltung, doch stünden das Wohl und Ansehen der Schule klar im Vordergrund; diese sei politisch und konfessionell strikt neutral: «Politische Meinungsäusserungen haben deshalb im Schulumfeld keinen Platz.»

Der Schulleiter habe zugesichert, in seiner Funktion «keine weiteren Äusserungen zu politischen Themen, namentlich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie oder mit Corona-Massnahmen» zu machen und die Massnahmen an der Schule bis zum Ende seiner Anstellung umzusetzen und mitzutragen, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Einwohnergemeinderat sei «überzeugt, dass die bisher erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Schulleiter trotz des Vorfalls vom 1. Dezember 2021 bis zum Ende seiner Anstellung fortgesetzt werden kann.»

