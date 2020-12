«Unsere Untersuchung in den vergangenen Tagen hat die Tatsache bestätigt, dass die Website gegen unsere Normen gegen sittenwidrige Inhalte verstösst», teilt Mastercard mit.

Auf Pornhub kann in Zukunft nicht mehr mit Mastercard und Visa bezahlt werden. Dies berichtet die Agentur « Canadian Press ». Die beiden mit Abstand grössten Zahlungskarten-Anbieter der Welt reagieren damit auf einen Bericht der «New York Times». Die Zeitung hatte einen Report publiziert, gemäss dem Pornhub auch Videos von sexuellen Handlungen mit Kindern hoste.

Bei Mastercard ist die Entscheidung bereits definitiv. «Unsere Untersuchung in den vergangenen Tagen hat die Tatsache bestätigt, dass die Website gegen unsere Normen gegen sittenwidrige Inhalte verstösst», teilte ein Mastercard-Sprecher am Donnerstag (Ortszeit) mit. Finanzinstitute, bei denen in der Vergangenheit Pornhub-Zahlungen über Mastercard-Kreditkarten abgewickelt wurden, seien daher zum Verzicht darauf aufgefordert worden.