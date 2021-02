Die Wettbewerbskommission Weko hat laut einer Mitteilung vom Dienstag eine Untersuchung gegen die Firma Mastercard eingeleitet. Grund: Sie soll das National Cash Scheme (NCS) behindern. Dieses wird von der Fima SIX betrieben und ermöglicht es zum Beispiel, dass ein Kunde an einem Bankomaten der ZKB mit der Debit-Karte der UBS oder der Kreditkarte von Mastercard Geld abheben und seinen Kontostand abrufen kann. Das NCS soll zudem in Zukunft die Abwicklung sämtlicher Geschäftsfälle an bankfremden Geldautomaten möglich machen. Das NCS sei ausserdem so angelegt, dass auch neue Anbieter jederzeit und zu gleichen Bedingungen am NCS teilnehmen können. Damit will die Firma Gleichberechtigung für alle Marktteilnehmer herstellen, schreibt der Zahlungsabwickler SIX. Weil die Firma dies bedroht sah, hat sie Mastercard angezeigt.