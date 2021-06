Tierschützer schlagen Alarm - Masthühner leiden in «besonders tierfreundlichen Ställen»

«Mir ist wichtig, dass die Öffentlichkeit die Wahrheit erfährt zu den sogenannt besonders tierfreundlichen BTS-Ställen», erklärt der Brancheninsider seine Motivation, «Kassensturz» Filmmaterial aus dem Inneren solcher Ställe zuzuspielen. «Bereits nach wenigen Tagen haben viele Küken Gelenkprobleme, weil sie sehr schnell wachsen. Viele Tiere können sich nicht mehr richtig bewegen, haben Schmerzen und oft verdursten sie auch, weil sie gar nicht mehr an die Wasserspender gelangen können», sagt er.

Migros zieht Konsequenzen

«Besonders tierfreundliche Stallhaltung», oder kurz BTS, ist eine amtliche Bezeichnung des Bundes. Landwirte, welche Hühner in Ställen nach BTS-Vorgaben mästen, erhalten vom Bund Direktzahlungen. Für den Schweizer Tierschutz (STS) sagt der Begriff BTS nur bedingt etwas darüber aus, wie tierfreundlich diese Ställe wirklich sind. Der Schweizer Tierschutz vergibt deshalb ein eigenes Tierwohlrating, welches auch auf der Fleischverpackung aufgedruckt ist.

Weder Migros, Coop, Lidl und Aldi, noch der Verband der Schweizer Geflügelproduzenten wollten «Kassensturz» in einem ihrer BTS-Ställe filmen lassen. Auch zur Kritik an BTS wollte kein Unternehmen Stellung nehmen. Migros schreibt «Kassensturz» aber, dass sie auf die Bezeichnung «Besonders tierfreundliche Stallhaltung» auf den Verpackungen verzichten will. Auch Lidl prüft einen ähnlichen Schritt.