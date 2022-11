Limited-Edition ist für Luzern: El Tony Mate feiert seine Heimat

1 / 7 Die Getränkemarke El Tony Mate überrascht die Luzernerinnen und Luzerner mit einer Limited-Edition. Hinter dem beliebten Getränk steckt ein Unternehmen mit Sitz in Ebikon. intelligentfood Schweiz AG Die «Luzern-Edition» soll eine Liebeserklärung an die Heimatstadt und alle Konsumentinnen und Konsumenten aus der Region sein. intelligentfood Schweiz AG Erhältlich ist die Special-Edition ab sofort exklusiv in Luzerner Bars, Clubs und Cafés. intelligentfood Schweiz AG

Darum gehts

Ob in den Händen von Studierenden, auf dem Arbeitstisch oder in den Regalen von diversen Läden – Mate findet sich überall. Unlängst noch ein Nischenprodukt, ist das Getränk heute aus Ladenlokalen, Bars und Clubs kaum mehr wegzudenken. Eine der beliebtesten Marken ist El Tony Mate, die ihren Ursprung in Luzern hat. Das Getränk wird mit Wasser und klein geschnittenen Blättern der Matepflanze aufgebrüht. Der Matestrauch wächst vorwiegend in südamerikanischen Ländern, wo das Gebräu seit Jahrhunderten konsumiert wird. Mate werden viele gesunde Eigenschaften nachgesagt und enthält ähnlich viel Koffein wie eine Tasse Kaffee.

Die Erfolgsgeschichte von El Tony Mate begann vor sieben Jahren in den Strassen Luzerns, als der Wachmacher in der lokalen Gastronomie erstmals über die Theke ging. Seither haben die Produzenten aus dem Kanton Luzern ihr Getränk in der Schweiz stark etablieren können. Hinter dem Erfolgsgetränk steht die Intelligentfood Schweiz AG mit Sitz in Ebikon LU. «Trotz des Erfolges haben wir unsere Wurzeln nicht vergessen und möchten diese Special-Edition nutzen, um den Leuten hier zu danken – für die jahrelange Treue und den unglaublichen Support», erklärt Florian Würgler, Head of Sales on Trade .

Verlosung

Die Etikette ist eine Hommage an die Stadt Luzern, die die Verbundenheit des Getränks und den Wahrzeichen von Luzern, dem Wasserturm und der Kappelbrücke, aufzeigt. «Zudem gab es in der Geschichte von El Tony Mate noch nie eine Anpassung der Etikette», so Würgler. Die Idee des Layouts stammt von den Machern, umgesetzt haben sie diese aber mithilfe einer Schweizer Künstlerin. Erhältlich ist die «Luzern Edition» ab sofort und exklusiv in allen Bars, Clubs und Cafés, die bereits El Tony verkaufen. «Es hat, solange es hat», sagt Würgler.

