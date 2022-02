3000 Tonnen Abfall : Material aus Leichenhallen – Sri Lanka schickt Briten 263 Müllcontainer zurück

Sri Lanka hat die letzten von 263 unerwünschten Schiffscontainern mit Abfall nach Grossbritannien zurückgeschickt. Die Container waren teils falsch deklariert und hätten unangenehm gerochen.

Das gab ein Beamter bekannt. Viele Länder in Südostasien haben sich in den vergangenen Jahren gegen Müll-Exporte aus Industrieländern gewehrt.

Sri Lanka hat 3000 Tonnen Müll nach Grossbritannien geschickt. Den Abfall hatte eine britische Firma zwischen 2017 und 2019 in den südasiatischen Inselstaat geschickt. Die 263 Container seien damals als gebrauchte Matratzen und Teppiche zum Recycling deklariert gewesen, sagte ein Zollbeamter in Colombo Reportern am Montag.