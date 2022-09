Zürich: Materialien und Produkte sollen so lange wie möglich rezykliert werden

Viele Konsum- und Produktionsgüter werden nach ihrem Gebrauch entsorgt. Damit entstehen im Kanton Zürich pro Jahr durchschnittlich rund drei Tonnen Abfall pro Person. Davon werden zirka zwei Tonnen rezykliert, eine landet direkt oder als Verbrennungsrückstand auf Deponien. Eine Abstimmungsvorlage will, dass die Bedingungen geschaffen werden, um diese Mengen zu reduzieren. Darüber stimmt die Bevölkerung im Kanton Zürich am 25. September ab.

Ziel der Kreislaufwirtschaft

Sowohl die Wirtschaft wie auch private Haushalte generieren Abfall. Dieser enthält oftmals Stoffe, die man weiterverwenden oder in andere Produkte umwandeln könnte. Das ist das Ziel der sogenannten Kreislaufwirtschaft – Materialien und Produkte sollen so lange wie möglich umgewandelt und weiterverwendet werden. Das soll nun in der Kantonsverfassung verankert werden. Explizit heisst das, dass der Kanton und die Gemeinden in ihrem Zuständigkeitsbereichen Rahmenbedingungen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen, Materialien und Gütern, sowie für die Schliessung von Stoffkreisläufen schaffen sollen.