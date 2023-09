Mathe-Genies: Wer bei ihm ein Praktikum ergattert, verdient 17’000 Franken

Citadel-Gründer Ken Griffin ist auf der Suche nach dem nächsten Tech-Genie. Der Multi-Milliardär zahlt einer ausgewählten Gruppe von Praktikanten fast 20’000 Dollar pro Monat für die Teilnahme an einem elfwöchigen «Mathe-Bootcamp». Laut «Bloomberg» hat der in Miami ansässige Investmentgigant weniger als ein Prozent der fast 70’000 Studentinnen und Studenten, die sich für das Intensivprogramm beworben haben, angenommen.

Auch soziale Fähigkeiten werden bewertet

Die wenigen Glücklichen, die von Griffins Leutnants ausgewählt wurden, wurden in eine der Niederlassungen des Unternehmens in Chicago, London, Hongkong, Singapur, New York oder Miami geschickt, um entweder bei Citadel, dem Hedgefonds mit einem verwalteten Vermögen von 59 Milliarden Dollar, oder bei Citadel Securities, dem technologiebasierten Marktmacher, zu arbeiten.



«Es gibt nur einen begrenzten Pool wirklich aussergewöhnlicher Studierenden», sagte Kristina Martinez, Citadel-Geschäftsführerin für Personalwesen im asiatisch-pazifischen Raum, gegenüber «Bloomberg». «Man beurteilt das Potenzial», denn «auf die Probleme, mit denen sie hier konfrontiert sind, wissen wir auch nicht wirklich eine Antwort», sagte sie. Zusätzlich zu den Mathematik- und Computerkenntnissen müssen die Praktikanten Führungsqualitäten unter Beweis stellen, mit Kollegen auskommen, Neugier zeigen und Feedback akzeptieren. «Im Gegensatz zu Vorstellungsgesprächen ist das Praktikumsprogramm vollgepackt mit Echtzeit-Problemlösungen, sozialem Lernen und hochgradig interaktiven Aktivitäten», so Martinez weiter.