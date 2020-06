Levrat-Nachfolge

Mathias Reynard will statt Parteichef nun Staatsrat werden

Der Walliser Nationalrat Mathias Reynard nimmt sich aus dem Rennen für das SP-Präsidium. «Ich möchte meinem Kanton etwas zurückgeben», begründet er seinen Entscheid.

SP-Nationalrat Mathias Reynard (VS) will nicht mehr für die Nachfolge des abtretenden SP-Parteipräsidenten Christian Levrat kandidieren. Dies gab der Politiker in einem Interview mit der Zeitung «Le Nouvelliste» am Montag bekannt.