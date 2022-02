Slopestyle der Frauen – Viertes Gold für die Schweiz! Mathilde Gremaud ist Olympiasiegerin 

Mit Müh und Not schaffte es Mathilde Gremaud am Montag durch die Qualifikation im Freeski Slopestyle. Die 22-Jährige gewann vor vier Jahren in dieser Disziplin noch die Silbermedaille. Im Big Air an diesen Spielen sicherte sie sich Bronze. Umso erstaunlicher war es also, dass sie beinahe in der Slopestyle-Quali hängen blieb.