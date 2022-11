Cathy Hummels spricht erstmals über ihr Ehe-Aus mit Mats

1 / 8 Cathy Hummels fristet seit einiger Zeit ein Single-Dasein und hat sich auch wieder ans Dating herangewagt. imago images/Revierfoto Nach sieben Jahren Ehe gehen Cathy und Mats Hummels getrennte Wege. Ende Oktober machten die beiden ihre Trennung offiziell. Imago Bereits seit langer Zeit kursieren Gerüchte um ein Ende ihrer Ehe. Instagram/cathyhummels

Darum gehts

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels (34) ist wieder zu haben. Offiziell bestätigte sie das Ehe-Aus mit Fussballspieler Mats Hummels (33) Ende Oktober. «Wir haben versucht, die Trennung zu vermeiden», sagt Hummels in der RTL2-Doku «Cathy Hummels – Alles auf Anfang», die am Mittwoch um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. «Aber am Ende war es der Mats, der gesagt hat ‹Ich kann nicht mehr.›»

Hummels litt während ihrer gemeinsamen Zeit in Dortmund an schweren Depressionen, wie sie in einem Interview mit der «Bild» erklärte. Ihre Krankheit habe sie gelehrt, auf sich zu achten. Zurück in München war es jedoch Ehemann Mats, der nicht glücklich war und nach Dortmund zurückwollte, da er dort für den BVB spielt. Ein erneuter Umzug kam für seine Frau jedoch nicht infrage. Sie blieb mit Sohn Ludwig (4) in München. Diesen Sommer reichte das Paar nach sieben Jahren Ehe schliesslich die Scheidung ein.

«Ich bin beim Dating sehr schüchtern»

Insgesamt 15 Jahre waren Cathy und Mats liiert. Nach einer so langen Zeit scheint die 34-Jährige in Sachen Dating etwas eingerostet zu sein. «Ich bin, was Dating angeht, sehr schüchtern», gibt sie zu. Trotzdem hatte sie sich in Los Angeles, wo sie für die Kult-Serie «X-Factor» einen Auftritt ergatterte, bei einer Dating-Agentur eingeschrieben. Kurz darauf traf sie einen grossen dunkelhaarigen Australier namens Maik für ein gemeinsames Dinner in einem Restaurant. Doch als der Schauspieler ihr Szenen von sich auf seinem Smartphone zeigte, «war es auch schon durch», so das Fazit der Influencerin.

Interessiert dich das Leben von Cathy Hummels? Ja, ich finde, sie ist eine sehr spannende Frau. Ich interessiere mich mehr für ihren Ex Mats Hummels. Nein, das ist mir total schnuppe.

Der Amerikaner und die bedingungslose Liebe

Welcher Typ Mann wäre denn mehr nach ihrem Geschmack? «Aussehen ist mir tatsächlich egal. Es kommt auf den Charakter an», sagt Hummels zum deutschen Boulevardblatt und erklärt, warum ein Amerikaner ihren Gusto wohl am ehesten treffen würde: «Ich mag die amerikanische unbeschwerte Art. Ich habe früher mal in den USA gelebt und war dort immer sehr glücklich.»

Die wirklich grosse Liebe und Zuneigung bekommt Hummels allerdings von ihrem Vater Alfred Fischer. Er sei ihr immer zur Seite gestanden, gerade in der Trennungsphase von Mats. «Er ist einfach immer für mich da. Für ihn bin ich einfach nur seine Cathy Maus. Bedingungslose Liebe nenne ich das. Genau das, was ich brauche.»