«Das wäre fantastisch!» - Matt Damon äussert sich zu den Bennifer-Liebesgerüchten

Am Wochenende wurden Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) (auf dem Bild im Jahr 2002) erneut zusammen gesehen, diesmal in Montana.

Obwohl er anfangs noch sehr zögerlich antwortete, gab Damon dann doch ein kleines Statement: «Es ist eine faszinierende Geschichte. Ich liebe sie beide. Ich hoffe, es ist wahr. Das wäre fantastisch», so der 50-Jährige.

Gemäss «People» sollen Ben Affleck und Jennifer Lopez das vergangene Wochenende gemeinsam in Montana verbracht haben.

Matt Damon (50) wird in einem Video-Interview mit der «Today Show» zu den Beziehungsgerüchten von Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) befragt.

Die Gerüchte reissen einfach nicht ab. Im Gegenteil. Insbesondere nach den von der »Daily Mail» veröffentlichten Schnappschüssen von Jennifer Lopez (51) und Ben Affleck (48) in den gemeinsamen Ferien vergangenes Wochenende in Montana. Und es sind nicht die ersten Spekulationen über ein Revival von Bennifer, dem einstigen Hollywood-Traumpaar. Bereits im April wurde getuschelt: Was läuft nun zwischen Jennifer und Ben?