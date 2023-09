GC-Präsident Matt Jackson vergleicht Hoppers mit Chelsea

1 / 4 Matt Jackson ist der neue Präsident von GC. GC Er ist trotz der Tabellensituation vom Club überzeugt. Zuletzt mussten sich die Spieler den Fans stellen. Claudio De Capitani/freshfocus

Darum gehts Zum ersten Mal war der neue GC-Präsident Matt Jackson an einer Pressekonferenz.

Der Engländer sprach über Transfererlöse, aber auch die aktuelle Situation mit den Investoren.

Ausserdem war Trainer Bruno Berner vor Ort.

Sechs Spiele, erst vier Punkte – dazu das klare Cup-Out bei Challenge-League-Club Sion. Bei GC brennt der Baum. Nicht weniger als neun verschiedene Nationalitäten verpflichtete der Club in diesem Transferfenster, dies ohne eigene Scouting-Abteilung. Die Mannschaft wurde beinahe komplett neu aufgestellt. Doch Zeit zur Eingewöhnung kann man sich nicht kaufen, so ging der Saisonstart in die Hose.

Zum ersten Mal trat am Donnerstag der neue Präsident, der ehemalige Premier-League-Profi Matt Jackson, vor die Medien. Auf die Frage zur aktuellen Tabellenlage meinte Jackson: «Wir müssen nun Schmerzen aushalten. Ich sehe aber viele Fortschritte in der Entwicklung.» Es sei schliesslich alles ein längerfristiger Prozess. «Wer denkt, das geht schnell, der belügt sich selber.» Für Jackson ist klar: «Die Resultate werden kommen, aber wir brauchen etwas Geduld. Auch grosse Teams wie Chelsea oder Manchester United brauchen nach Investitionen Zeit.»

2,7 Millionen Franken «gespart»

Der 51-Jährige sprach auch über die Beziehung mit den chinesischen Investoren. «Seit ich hier bin, wurde der Club ja schon acht Mal verkauft», witzelt der Engländer. «Wie sich die Investoren zu GC bekennen, ist Wahnsinn», so Jackson weiter. Natürlich sei man auch für Verkäufe offen, aber er verspüre auch eine extreme Unterstützung. Die Arbeit sei aktuell nachhaltiger. Schliesslich habe man durch Transfers 1,7 Millionen Franken eingenommen und Lohnkosten im Bereich von einer Million gespart. «Ein Schritt in die richtige Richtung», so Jackson, als er auf das 14-Millionen-Franken-Defizit der letzten Saison angesprochen wurde.

Am Samstag trifft GC im Letzigrund auf St. Gallen. Was braucht es, um wieder einmal zu siegen? «Glauben», erklärt Trainer Bruno Berner. Es läge an ihnen, den nötigen Funken zu entfachen. «Man braucht auch die Qualität zur richtigen Zeit.» Man müsse wieder einfach spielen. Man sei jedoch noch immer in der Phase «Kennenlernen und Verstehen». Berner: «Wir hinken im Zeitfenster hinterher.» Doch die läuferischen und physischen Komponenten kämen immer mehr. «Wir haben aber aktuell nicht die Qualität, das Spiel zu bestimmen.»

Es gäbe keinen Grund, bei GC aktuell die Nase oben zu haben. Ob er ab und zu zweifelt? «Natürlich zweifelt man, aber man darf nicht verzweifeln. Auch Roger Federer hat sicher mal gezweifelt, aber den Fokus wiedergefunden.» Es gäbe Trainer und Spieler, die am Druck zerreissen, aber er sehe es als Chance. Trotz der aktuellen Situation ist Berner zuversichtlich. Er findet auch: «Ich habe nicht nur das Gefühl, dass GC immer noch eine grosse Marke ist. GC ist immer noch eine grosse Marke.»