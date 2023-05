Mia Madisson: So romantisch war ihre zweite Hochzeit mit Matteo

Vor einem Jahr gingen Mia Madisson und Matteo Rocco den Bund der Ehe ein. Nun haben sie es wieder getan – in einem romantischen Setting in Weiss.

Darum gehts Mia Madisson (26) und Matteo Rocco (31) haben am Sonntag in Italien ein zweites Mal geheiratet.

Der Reality-Star verrät, wie sein grosser Tag war und wie viel er dafür hinblättern musste.

Die Beziehung der beiden musste einige Turbulenzen überstehen. Nichtsdestotrotz wollen sie gemeinsam alt werden, denn «wir sind füreinander bestimmt», meint Mia selbstsicher.

Für Reality-Star Mia Madisson ging am Sonntag ein Traum in Erfüllung: Im pompösen Prinzessinnenkleid, mit Krönchen und in traumhafter Ferienkulisse gab sie ihrem Liebsten Matteo Rocco (31) erneut das Jawort. «Als er mich sah, musste er weinen. Das war so herzig, ich kann es kaum in Worte fassen», schwärmt die 26-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten. «Ich musste mich daraufhin zusammenreissen, um nicht selbst in Tränen auszubrechen», meint sie weiter.

Die intime Zeremonie mit rund 40 Personen fand in Gambolò, südwestlich von Mailand, statt, «weil ein Grossteil von Matteos Familie dort lebt und es deutlich günstiger ist als in der Schweiz». Doch aufgrund der Kurzfristigkeit musste Mia auch Abstriche machen: Ihre Familie und Freunde konnten nicht dabei sein. «Natürlich finde ich das schade, aber ich kann es nachvollziehen. Das war wieder eine kurzfristige Entscheidung von uns. So ticken wir nun mal», sagt sie und spielt damit auf ihre Blitz-Hochzeit von vor einem Jahr in Las Vegas an.

Eine kleine Hochzeit für 20’000 Franken

Nichtsdestotrotz trübte dies die feierliche Stimmung nicht. Eine auf das Paar abgestimmte Rede hielt Matteos Mami – eine Geste, die Mia schätzt: «Es ist schön, wie viel Mühe sich hier alle gemacht haben, um uns einen unvergesslichen Tag zu bereiten.» Noch vor dem Dessert schlüpfte Mia in einen legereren Look. «Mein Kleid wog 18 Kilo. Weil wir eher ein Fest statt einer klassischen Hochzeit haben wollten, habe ich mich umgezogen, um mich frei bewegen zu können», erklärt Mia und führt aus: «Ich habe jeden Moment in dieser Traumrobe genossen, aber es war auch schön, sie wieder abzulegen.»

Für den «schönsten Tag ihres bisherigen Ehelebens» musste das Paar tief in die Tasche greifen: «Es hat uns alles in allem rund 20’000 Franken gekostet», verrät die Onlyfans-Content-Creatorin unverblümt. Doch jeder Rappen habe sich gelohnt. «Vieles war so, wie wir es uns erträumt haben – wenn nicht sogar schöner.»

Mias On-off-Beziehung soll fürs Leben halten

Die Beziehung von Mia und Matteo hatte in kurzer Zeit bereits zahlreiche Höhen und Tiefen erlebt. Ein mehrfach gescheiterter Kinderwunsch, zahlreiche Trennungen und Auseinandersetzungen. Doch sie haben immer wieder zueinandergefunden. «Matteo und ich sind füreinander bestimmt. Wir kennen uns immer besser. Auch durch intensive Gespräche mit seiner Mutter haben wir gelernt, wie wir miteinander langfristig durchs Leben gehen können. Deshalb habe ich auch keine Bedenken wegen unserer Ehe», sagt Mia entschlossen. Das nächste Kapitel, welches die beiden anstreben, ist die Erfüllung ihres lang gehegten Wunsches einer eigenen Familie.

