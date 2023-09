Italiens Mafiaboss: Matteo Messina Denaro liegt im Koma

Der Mafiaboss kämpfte offenbar mit gesundheitlichen Problemen. Er wurde in der Privatklinik «La Maddalena» in Palermo festgenommen. Dort wollte er sich wegen eines Darmtumors behandeln lassen. Nach seiner Festnahme wurde der 61-Jährige erfolgreich am Darm operiert. Trotzdem führte der fortgeschrittene Krebs zu einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes.

Lebenserhaltende Massnahmen eingestellt

Am Freitagabend teilte das Spital der mittelitalienischen Stadt L'Aquila mit, dass Matteo Messina Denaro in einem irreversiblen Koma liege. Die lebenserhaltenden Massnahmen wurden eingestellt. Der mächtigste Mafiaboss Italiens dürfte damit in den nächsten Stunden sterben, so das Spital.