Matterhorn-Rennen: Wetterkapriolen in Zermatt – Österreicher flüchten in die Heimat

Auch das Training vom Freitag musste aufgrund der Wetterbedingungen abgesagt werden . Die beiden Abfahrten in Zermatt stehen wegen der schwierigen Wetterbedingungen auf wackligen Beinen. So wacklig, dass sich gleich fünf Österreicher die Wetter-Lotterie zumindest vorerst nicht mehr antun wollten.

Noch bevor die Absage am Freitag erfolgte, waren Marco Schwarz und Johannes Strolz nicht mehr in Zermatt. Wie die «Kronen Zeitung» schreibt, fuhren die beiden schon am Donnerstagabend mit dem Auto nach Gurgl. Im Ötztal legten die beiden vielseitigen Athleten lieber eine Technik-Einheit statt eines möglichen Trainings ein. Zur Erinnerung: Am 18. November steigt dort der erste Slalom der Saison.