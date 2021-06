Verkehrshaus Luzern - Matterhorn steht neu in Luzern und kann bestiegen werden

«Ein Glücksgefühl, welches sonst nur Bergsteiger kennen»

«Dank einer völlig neuen 3D-Technologie»

«Red Bull The Edge» sei das Ergebnis einer «innovativen und langjährigen Zusammenarbeit zwischen Schweizern und internationalen Pionieren». Ursprünglich sei es die Idee der Genfer Filmproduzenten Garidi gewesen. Diese hätten das Projekt mit Red Bull Schweiz und in Zusammenarbeit mit dem Verkehrshaus Luzern weiterentwickelt. Während der dreijährigen Entwicklungszeit habe man eng mit Athleten, Bergführern, Kletterern, Ingenieuren und Motion-Capture-Spezialisten zusammengearbeitet. So holten die Initianten das Genfer Architekturbüro 3BM3, die VR-Produktionsfirma X Studios aus Orlando und die Schwyzer Holzbaufirma Schmidlin Steinen ins Boot. «Dank einer völlig neuen 3D-Technologie verwandelte die Agentur X Studios die Drohnenaufnahmen in ein interaktives und realitätsnahes Kletterabenteuer, welches den scheinbar unerreichbaren Berg für alle zugänglich macht», so Red Bull weiter.