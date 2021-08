«Er riecht nach Müsli» - Matthew McConaughey benutzt seit Jahrzehnten kein Deo mehr

In einem Interview mit dem Radiosender «Sirius XM» erzählt er jetzt, dass die Frauen in seinem Leben nichts gegen seine Gewohnheit hätten. Ehefrau Camila Alves (39) hat sich öffentlich noch nie zum Tick ihres Mannes geäussert.

Nachdem sich diesen Monat noch weitere Prominente zu ihrer Körperpflege geäussert haben, ist jetzt Schauspieler Matthew McConaughey (51) an der Reihe: 2005 sprach der Schauspieler erstmals in einem Interview mit « People » darüber, dass er seit Jahrzehnten kein Deodorant mehr benützt. «Ein Mann sollte riechen wie ein Mann», sagte er damals.

Seine Mutter findet es okay

In einem Gespräch mit dem «Playboy» erzählte McConaughey ein paar Jahre später, dass seine Gewohnheiten nicht immer gut ankämen: So habe ihm Schauspiel-Kollegin Kate Hudson (42) ein Salzstein-Deo ans Set von «Fool’s Gold» mitgebracht. «Ich habe ihn einfach nicht benutzt. Kein Deo, kein Parfüm», erinnert sich der einstige «Sexiest Man Alive».

Kein Wunder also, wird der «Interstellar»-Schauspieler inmitten der Körperpflege-Diskussion wieder auf dieses Thema angesprochen. Im «Sirius XM» Podcast sagt McConaughey, der seit neun Jahren mit Model Camila Alves (39) verheiratet ist, dazu: «Die Frauen in meinem Leben, einschliesslich meiner Mutter, haben alle gesagt: ‹Hey, dein natürlicher Duft riecht erstens wie ein Mann und zweitens riecht er nach dir›.»

Diese Frau kam nahe genug an ihn ran

Tatsächlich gibt es eine Frau, die McConaughey nahe genug kommen konnte, um an ihm zu riechen und gewillt ist, öffentlich darüber zu sprechen: Die Rede ist von Schauspielerin Yvette Nicole Brown. «Ich kann mich noch daran erinnern, wie Matthew gesagt hat, dass er kein Deo benutzt und dass er nicht stinkt», so die 50-Jährige. «Also dachte ich mir: ‹Ich muss so nahe an ihn ran wie möglich, um zu prüfen, ob das stimmt›.»