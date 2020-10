In seinen neu erschienenen Memoiren «Greenlights» spricht Schauspieler Matthew McConaughey (50) unter anderem über seine persönlichen Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch. Er schreibt in seinem Buch von zwei Ereignissen, die er in jungen Jahren erlebt hat.

Bei einem davon handelt es sich gar um sein erstes Mal. Der US-Amerikaner gibt an, als 15-Jähriger zu Sex erpresst worden zu sein. «Ich war mir damals sicher, dass ich für den vorehelichen Sex in die Hölle komme. Heute bin ich mir lediglich sicher, dass ich hoffe, dass das nicht der Fall ist», so McConaughey in seinen Memoiren.