Matthew Mole kommt nach Zürich

Der südafrikanische Multiinstrumentalist Matthew Mole kommt im September für ein Konzert nach Zürich.

Multi-instrumentaler Nu Folk aus Südafrika, so eine Combo findet sich nicht alle Tage – in der Form von Singer-Songwriter Matthew Mole dafür in geballter Form: Der Sänger aus Kapstadt veröffentlichte mit «Ghost» letzten November sein drittes Album, prall gefüllt mit Good Vibes versprühenden Electronica Pop Folk Sing-Alongs wie «Let Me» oder «Back To You». Nach seinem letzten Album namens «Run», welches Gold-Status erlangte und in seiner Heimat auf #1 der Charts kletterte und einem voll gepackten Konzert im Papiersaal Anfang 2018 kehrt Mole Anfang September nach Zürich zurück.