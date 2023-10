Matthew Perry: «Friends»-Star ist tot

1 / 3 Matthew Perry mit seinen Schauspielkollegen aus der … Neil Munns/PA Wire/dpa … Erfolgssitcom Friends. REUTERS Perry wurde tot in seinem Haus in LA gefunden. Myung Jung Kim/PA Wire/dpa

Darum gehts Matthew Perry ist tot.

Einsatzkräfte fanden ihn in seinem Haus in LA.

Mit «Friends» erlangte er weltweite Berühmtheit.

Ein Polizeisprecher sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Polizei sei um 16.10 Uhr (Ortszeit) benachrichtigt worden. Es habe sich um den Tod eines «Mannes es in seinen 50ern» gehandelt. Mittlerweile ist klar, es ist Schauspieler Matthew Perry. Er im Alter von 54 Jahren gestorben. Rettungskräfte fanden Perry am Samstag leblos in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles, wie die «Los Angeles Times» berichtete. Schauspielerkolleginnen und -kollegen reagierten geschockt auf die Nachricht.

Perry wurde in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der weltweit beliebten Fernsehserie «Friends» berühmt. «Friends» wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin in zehn Staffeln einen der sechs Hauptcharaktere neben Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer.

«Ein unglaublich talentierter Schauspieler»

Chandler war der schlagfertige, unsichere und neurotische Mitbewohner von Joey, gespielt von LeBlanc, sowie ein enger Freund von Ross, gespielt von Schwimmer. Vor allem die Art und Weise, wie er bestimme Wörter in einem Satz betonte, ist berühmt. Für seine Rolle wurde Perry für einen Emmy nominiert.

«Matthew war ein unglaublich talentierter Schauspieler», teilte das Unternehmen Warner Bros. Television Group mit. «Sein Vermächtnis wird im Herzen von so vielen weiterleben», hiess es. Das Unternehmen sprach seinen Angehörigen und Fans ihr Mitgefühl aus.

In der Serie ging es um sechs New Yorker Freunde und ihre Beziehungen untereinander. Zum Ende der extrem populären Sitcom erhielten die Schauspieler eine Million Dollar Honorar pro Folge. Die Serie erfreut sich nach wie vor grosser Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern. Im Jahr 2021 gab es eine Wiedervereinigung der sechs Hauptdarsteller in einer Spezialfolge.

