Matthew Perry: Friends-Star wollte Tennis-Profi werden

Darum gehts Matthew Perry ist tot.

Der «Friends»-Star wollte vor seiner Schauspielkarriere eigentlich Tennis-Profi werden.

Neben Tennis liebte Perry auch Eishockey.

Mehrere NHL-Clubs huldigen dem verstorbenen Schauspieler.

«Er ist nicht von dieser Welt», tweetete Matthew Perry 2009, um seine Begeisterung über den Auftritt von Roger Federer am US Open auszudrücken. Der am Samstag plötzlich verstorbene Schauspieler liess sich wie viele andere Promis immer wieder beim Grand-Slam-Turnier in New York blicken. 2022 witzelte Frauen-Champion und «Friends»-Fan Iga Swiatek gar, sie könne sich vor lauter Aufregung, Perry im Stadion zu sehen, kaum noch konzentrieren.

Was viele aber nicht wissen: Perry war selbst begeisterter Tennisspieler und peilte in seiner Kindheit sogar eine Profikarriere an. Als kleiner Junge in Ontario war Perry einer der besten kanadischen Jugendspieler. In der Talkshow Letterman erklärte die Sitcom-Ikone, dass er deswegen mit 15 Jahren nach Los Angeles zog: «Der Hauptgrund, wieso ich nach Los Angeles ging, war meine Tenniskarriere.»

Tennis half ihm für Schauspielkarriere

In L.A. habe er dann schnell realisiert, dass sein Tennis-Niveau wohl doch nicht für die grosse Laufbahn reiche. Immerhin schaffte er es an der High School in der nationalen Jugendrangliste als Einzelspieler auf Platz 17 und im Doppel auf Platz drei. Gegenüber der «New York Times» erklärte Perry 2002, wie sehr ihm der Sport auch für sein späteres Leben half.

«Ich musste bei allem, was ich tat, erfolgreich sein, damit ich mich besser fühlen konnte», sagte der «Friends»-Star und meinte, er hätte auf dem Tennisplatz einen «unglaublichen Drive» gehabt. «Und das übertrug sich auf die Schauspielerei», so Perry, der auch in seinen letzten Lebensjahren weiter hobbymässig Tennis spielte.

Trauerbekundungen in der NHL

Der amerikanisch-kanadische Doppelbürger war aber nicht nur ein passionierter Tennisspieler, sondern verfolgte auch andere Sportarten wie im Speziellen Eishockey mit grosser Leidenschaft. Sein Lieblingsverein waren die Ottawa Senators, deren Logo er sogar in seiner Komödie «The Whole Nine Yards» auf dem Pullover trug.

Der Verein würdigte Perry nach der Nachricht von seinem Tod auf Social Media: «Wir sind traurig über das Ableben von Matthew Perry, einem der stolzesten Söhne Ottawas und dem grössten Eishockeyfan». Auch bei Rivalen der Senators ist die Trauer über den Tod Perrys gross. Sowohl die Nashville Predators als auch die Los Angeles Kings huldigten dem verstorbenen Schauspieler am Samstagabend, indem sie die Intro-Musik von Perrys bekanntester Serie «Friends» im Stadion abspielten.