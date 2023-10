Matthew Perry tot: Sagte er mit Batman seinen Tod voraus?

Die Kult-Comicfigur hatte es dem Schauspieler in seinen letzten Tagen wohl angetan. In allen sieben seiner letzten Instagramposts erwähnt er Batman. Nebst dem Foto im Wasser postete er am selben Tag auch noch ein Video des Mondes, zu dem er schrieb: «Verstehst du, was ich dir sagen will? Ich bin Mattman». Zudem teilte er in den Tagen davor unter anderem ein Foto eines Kürbisses, in den das Logo von Batman geschnitten wurde, und eine Lichtinstallation der ikonischen Fledermaus.

Rief Matthew Perry nach Hilfe?

Die Spekulationen der Fans werden dadurch befeuert, dass das letzte Kapitel in Perrys Autobiografie «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» ebenfalls den Titel «Batman» trägt. In dem Buch, das letztes Jahr erschien, spricht er offen über seinen Kampf gegen die Drogen. Im Kapitel schreibt Perry: «Meine Augen sind voller Tränen, das Meer scheint weiter weg, wie in einem Traum. Ich schliesse also meine Augen und fühle Dankbarkeit für alles, was ich gelernt habe in meinem Leben.» Im Buch gibt er zudem preis, dass er ein grosser Fan des Superhelden sei und sogar ein Zimmer voller Batman-Fanartikel habe.