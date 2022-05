Niederlage der Lex-Netflix-Gegner: «Matthias Müller konnte sich vor allem auch persönlich profilieren»

Politologe Thomas Milic führt das Resultat darauf zurück, dass mehrheitlich die älteren Stimmberechtigten an die Urne gingen.

Die Gegnerschaft des Filmgesetzes fuhr am Sonntag eine Schlappe ein: Mit 58,4 Prozent sagten die Stimmberechtigten Ja zu den Investitionen von Streamingdiensten in das Schweizer Filmschaffen. Politologe Thomas Milic führt das Resultat darauf zurück, dass mehrheitlich die älteren Stimmberechtigten an die Urne gingen. «Ich vermute, dass die Gegnerschaft vor allem auf Stimmen der Jungen gehofft hatte.»