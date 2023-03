Mattias Ekström driftet mit Ken Blocks elektrischem Audi Hoonitron auf dem Flüelapass

Die Nachricht vom plötzlichen Unfalltod von Ken Block zu Beginn des Jahres hat die Motorsportwelt fassungslos gemacht. Der US-Amerikaner war der ungekrönte König der querstehenden Autos und einer der besten Rallyefahrer der Welt. Mit dem eigens für ihn entwickelten Prototypen Audi S1 e-tron quattro Hoonitron ging ein Traum in Erfüllung für den Rennfahrer. Ken Block wollte zusammen mit Audi zeigen, dass man auch mit einem rein elektrischen Antrieb extremen Fahrspass haben und unglaubliche Höchstleistungen liefern kann.

Diese Vision soll unter dem Motto «Racing fo Ken» – und in Absprache mit dem Hoonigan-Team – weiterleben.

Ein ganz spezieller Auto-Tausch

Höchstleistungen erlebte Ken Block auch im Februar 2022 im Audi RS Q e-tron, dem Rally-Dakar-Modell des schwedischen Rennfahrers Mattias Ekström. Auf Schnee und Eis testete er in Österreich das rein elektrische Rallye-Monster. Damals haben die zwei Motorsportprofis ausgemacht, dass Mattias im Gegenzug seinen Hoonitron testen darf. Ein Jahr später war es so weit, Mattias durfte sich am Flüelapass im Rahmen der «Audi Ice Experience» hinter das Lenkrad des rein elektrischen Prototypen klemmen und sorgte für spektakuläre Momente.