Maturanden bibbern vor dem Entscheid

Kommentar erfassen

Babs 29.04.2020, 10:39

wieviele möchten die prüfung aus dem grund nicht machen, weil sie zu spät angefangen haben zu lernen oder einfach auf der kippe sind und ohne verpfuschte prüfung es gerade so schaffen von den noten her? denke den wenigsten gehts um den virus. viele dieser altergruppe treffen sich dann an sonnigen tagen auf wiesen zum sönnele... da ist das virus kein thema.