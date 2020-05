Abschlüsse

Maturanden wollen alle Maturaprüfungen streichen

Kantonsschüler kämpfen in einer Petition dafür, dass in der Schweiz wegen der Epidemie keine Abschlussprüfungen stattfinden. Gymivertreter hingegen wollen diese überall durchsetzen.

Tausende Schüler müssen für die Prüfungstermine in den öffentlichen Verkehr steigen , argumentieren die Petitionäre unter anderem .

Die Corona-Epidemie hat die traditionellen Maturität s prüfungen landesweit durcheinandergebracht. Während etwa die Kantone Bern, Zürich, Basel Stadt und Baselland die Prüfungen absagen wollen, sollen sie in den Kantonen Thurgau, St. Gallen oder Zug stattfinden. Ein Antrag der Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) will den Entscheid über die Durchführungen den Kantonen überlassen. Dagegen laufen Maturanden aber Sturm.

Am Freitagabend starteten die Gymischüler Kristina Kelava, Amira Hafideddine und Ivan Knezevic auf der Plattform Change.org eine Online-Petition , die schweizweit keine Maturaprüfungen fordert. Bis Sonntagabend hatten bereits rund 2000 Personen die Petition unterschrieben.

Das sind ihre Argumente:

Tausende Schüler müssen für die Prüfungstermine in den öffentlichen Verkehr steigen. In den Schulen benützen viel e Maturanden das gleiche Badezimmer und die gleichen Türen.

Die obligatorische Schulzeit und das Durchführen einer schriftlichen und einer mündlichen Maturitätsprüfung gelten auch im föderalistischen System als allgemeingültige Grundsätze. Beim Entscheid über die Durchführung der Matur a prüfungen ist das gemeinsame Vorgehen in Grundsatzfragen aber nicht mehr vorhanden.

«Entweder alle oder niemand»

Die Matur sei eine nationale Abschlussprüfung, sagt Kristina Kelava. Die uneinheitlichen Matur a prüfungen würden im Studium viele Fragezeichen auslösen. «Man weiss nicht, wie die Unis reagieren. Werden Studenten mit der Matu ra in der Tasche anderen gegenüber bevorzugt?», sagt die Maturandin an der Kantonsschule Alpenquai im Kanton Luzern. Amira Hafideddine hält es für widersprüchlich, dass die schriftlichen Lehrabschlussprüfungen schweizweit abgesagt wurden, die Matur a prüfungen aber nicht. «Eine Abschlussprüfung ist eine Abschlussprüfung. Wenn es um die Gesundheit geht, sollen entweder alle oder keine Schüler eine Abschlussprüfung ablegen.» Schade sei auch, dass die Maturanden hingehalten würden. «Am 14. Mai hätten wir schon die erste Prüfung. Solange man aber nicht weiss, ob man die Prüfungen hat oder nicht, lernt man viel weniger effizient.»

Matura werde nicht geschenkt

Auch Ivan Knezevic, Berufsmaturand am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug KBZ, kämpft für prüfungsfreie Maturaabschlüsse. «Die Kollegen der Grundbildung, die keine Schlussprüfungen haben, nehmen uns in der ohnehin schon schwierigen Wirtschaftslage die Jobs weg.» Da in der Grundbildung die Erfahrungsnoten zählten, hätten diese Absolventen ihre Abschlüsse schon. «Die Berufsmaturanden geraten bei der Stellensuche dagegen noch mehr ins Hintertreffen, wenn sie Matur a prüfungen ablegen müssen.»