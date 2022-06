Online-Pranger: Maturandin vor ganzer Schule als Neonazi geoutet

Die Junge Tat setze sich im Januar an einer Demonstration von Corona-Massnahmegegnern an die Spitze des Demonstrationszugs.

Die Junge Tat ist eine neue Schweizer Neonazigruppierung, die in den vergangenen Jahren rasant gewachsen ist. Ihre Mitglieder wurden verschiedentlich an Corona-Demos gesehen und setzten sich in Bern gar an die Spitze des Demonstrationszugs. Auf Telegram wird der Kanal der rechtsextremen Gruppierung von rund 6000 Personen abonniert. Ihre Mitglieder gerieten auch ins Visier von Antifa-Gruppierungen, die führende Köpfe auf Online-Prangern outeten. So etwa einen jungen Winterthurer, der als «Leithammel» und «Chefpropagandist» der Jungen Tat gebrandmarkt wurde.