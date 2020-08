«Besorgniserregende Lage» Mauch will Maskenpflicht in Zürichs Läden

Angesichts steigender Fallzahlen wünscht sich der Zürcher Stadtrat weitergehende Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Darüber entscheiden muss allerdings der Kanton.

Es brauche eine Ausweitung der Maskenpflicht zum Beispiel in den öffentlichen Gebäuden oder in Läden, fordert die Stadtpräsidentin.

Die Stadt Zürich befände sich angesichts hoher Fallzahlen beim Coronavirus in einer besorgniserregenden Lage, so Mauch.

Die Stadt Zürich befindet sich nach Ansicht von Stadtpräsidentin Corine Mauch angesichts hoher Fallzahlen beim Coronavirus in einer besorgniserregenden Lage. Es brauche eine Ausweitung der Maskenpflicht zum Beispiel in den öffentlichen Gebäuden oder in Läden, sagte Mauch in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag».