Frauenfeld: Zuckerfabrik droht einzubrechen

Nach einem Einriss der Mauer am Freitag brach das gesamte Mauerwerk am Samstag zusammen.

Durch einen Riss in einer Mauer drohte eine Zuckerfabrik in Frauenfeld in den letzten Tagen in sich zusammenzubrechen.

Ein Frauenfelder News-Scout hörte, dass eine Halle der Zuckerfabrik der Schweizer Zucker AG in Frauenfeld droht, in sich zusammenzubrechen. «Ich habe von Mitarbeitenden erfahren, dass am Freitagabend eine Mauer der Fabrik angerissen und am Samstag zusammengebrochen ist», so der News-Scout, der anonym bleiben will.