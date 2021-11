Berliner Staatsanwaltschaft bestätigt : Maulwurf belieferte Attila Hildmann mit geheimen Informationen

Hinweise auf eine Informantin in der Berliner Generalstaatsanwaltschaft haben sich bestätigt. Die 32-jährige Mitarbeiterin wurde fristlos entlassen, während sich Hildmann weiterhin in der Türkei aufhält.

Die mittlerweile entlassene 32-jährige Mitarbeiterin fiel bei mehreren Polizeieinsätzen auf. So kam ihr die Generalstaatsanwaltschaft auf die Spur.

Der Verschwörungstheoretiker erhielt so Zugriff auf Unterlagen zum Ermittlungsverfahren.

Der Corona-Skeptiker hält sich mutmasslich in der Türkei auf, da in Deutschland mehrere Verfahren gegen ihn laufen.

Eine Justizmitarbeiterin soll unerlaubt Daten an den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann weitergegeben haben.

Bei den Ermittlungen gegen den Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann hat es offenbar einen Maulwurf gegeben. Eine ehemalige Mitarbeiterin der Berliner Generalstaatsanwaltschaft steht nach ARD-Recherchen in dem Verdacht, Informationen an den Beschuldigten Hildmann weitergegeben zu haben.

Fiel bei Polizeieinsätzen auf

Daten über Rechtsextreme weitergegeben

Daraufhin habe die Generalstaatsanwaltschaft im Mai überprüft, auf welche Daten die damalige System-Administratorin zugegriffen habe, sagte Sprecher Martin Steltner den Angaben zufolge. «Es ergaben sich unberechtigte Abfragen zu verschiedenen Personen der Rechtsextremen- und der Querdenker-Szene », sagte Steltner. Daraufhin sei im Juli die Wohnung der Verdächtigen M. in Berlin durchsucht und es seien Datenträger sichergestellt worden.

Neben der Weitergabe von Daten soll die Beschuldigte den in Deutschland gesuchten Hildmann auch Anfang des Jahres in der Türkei besucht haben. Dies behauptet ein ehemaliger Weggefährte von Hildmann, Kai Enderes, im Interview mit Kontraste und STRG_F. Die Justizmitarbeiterin M. habe auch den Haftbefehl an Hildmann weitergegeben, erzählte Enderes demnach.