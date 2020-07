SCHLAG GEGEN ’NDRANGHETA

Maulwurf in Mafia-Clan eingeschleust

Bei einer Razzia gegen die ’Ndrangheta wurden 75 Personen festgenommen, 6 davon in der Schweiz. Als unscheinbare Mafia-Drehscheibe gilt eine Pizzeria in Muri AG.

Schweizerische und italienische Behörden haben am Dienstag in einer gemeinsamen Aktion gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‹Ndrangheta 75 Personen festgenommen. In der Schweiz gab es Durchsuchungen in etlichen Kantonen und eine Verhaftung im Aargau.