Mauro Caviezel hat sich im Training in Garmisch-Partenkirchen bei einem Sturz schwer verletzt. So zog sich der Bündner ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Auch hat er Schmerzen im linken Knie. Dies teilt Swiss-Ski am Donnerstagabend mit. Weiter teilt der Verband mit, dass weitere Untersuchungen am Freitag in der Schweiz folgen würden.