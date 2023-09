Mauro Icardi kauft teuerstes Auto der Welt, oder doch nicht?

Torjäger Mauro Icardi vom Süper-Lig-Meister Galatasaray befindet sich derzeit in bestechender Form. In wettbewerbsübergreifenden sieben Spielen schoss der Argentinier sieben Tore und bereitete ein weiteres vor. Diese Top-Werte soll er sich zum Anlass genommen haben, um sich den teuersten Neuwagen der Welt zu kaufen, einen Rolls Royce der Serie Boat Tail. Kostenpunkt: rund 26 Millionen Franken. Dies berichtet zumindest die «Daily Mail».

Von diesem Auto gibt es weltweit nur drei Stück. Eines gehört dem Milliardär und Rapper Jay-Z, ein weiteres einem Geschäftsmann, der mit Perlen handelt. Und das dritte soll dem 30-jährigen Fussballer gehören. Oder doch nicht? So ganz klar ist das nämlich nicht.

Es gibt Unklarheiten

Die italienische «Tuttosport» dementierte die Berichte jedoch. Die Sportzeitung zitierte das Umfeld des Fussball-Stars, das meinte, dass es nicht stimme. Icardi habe kein solches Luxus-Auto gekauft – insbesondere nicht zu dem kolportierten Preis von rund 26 Millionen Franken. Seither sind mehrere Monate vergangen. Zeit, in der viel passieren konnte – wie etwa ein Autokauf von Icardi.

Das sind die Details zum Auto

Icardi ist mit Wanda Nara zusammen. Die beiden haben eine On-off-Beziehung, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. So soll der Argentinier seiner Frau im letzten Jahr fremdgegangen sein – die Folge war eine öffentliche Schlammschlacht. Immer wieder kommen auch pikante Liebesdetails ans Licht. So sollen die beiden zwölf Mal Sex am Tag haben. Wanda und Icardi haben zwei gemeinsame Kinder. Sie hat noch drei aus ihrer ersten Ehe mit dem ehemaligen Fussballer Maxi Lopez.