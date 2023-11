Mauro Poggia: Der Mann, der Lisa Mazzones Polit-Karriere beendet hat

Mauro Poggia ist Mitglied der populistischen Genfer Partei MCG. Er wurde in den Ständerat gewählt.

Poggia konnte sich bereits in politischen Ämtern profilieren, besonders während der Corona-Zeit.

Dass er gewählt wurde, scheint aber mehr an seiner Person als an seiner Partei zu liegen.

In Genf wurde Mauro Poggia in den Ständerat gewählt. Lisa Mazzone verliert ihren Sitz.

Am Sonntag mussten die Grünen abermals einstecken. Seit 2007 hielten SP und Grüne je einen Genfer Ständeratssitz. Die Amtsinhaber traten beide zur Wiederwahl an. Beide wurden aber von einem Mann überholt, den in der Deutschschweiz kaum einer kennt: Mauro Poggia. Weil die grüne Ständerätin Lisa Mazzone auch SP-Mann Carlo Sommaruga unterlag, muss sie das Parlament nach nur einer Legislatur im Stöckli wieder verlassen.