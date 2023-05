Neumarkt: Mäuse-Alarm in Zürcher Nobelrestaurant

Darum gehts Ein News-Scout sichtete letzten Donnerstag im Restaurant Neumarkt eine Maus.

Er ärgert sich über den Vorfall: «In einem Lokal eines Gastro-Stars und eines Gault-Millau-Kochs so etwas zu sehen und zu erleben, ist unter aller Sau.»

Gastrounternehmer Valentin Diem betont, dass es sich um einen Einzelfall handle.

Unappetitliche Überraschung für zwei 20-Minuten-Lesende: Mitten im Nobelrestaurant Neumarkt in der Zürcher Altstadt läuft während ihres Abendessens eine Maus unter den gedeckten Tischen hindurch. Auf der Suche nach Essbarem huscht sie durch das ganze Lokal des Gastro-Teams Nenad Mlinarevic und Valentin Diem, Angst vor den zweibeinigen Gästen scheint sie nicht zu haben.

«Wir wollten uns kürzlich einen schönen Abend machen, als wir aber die Mäuse gesehen haben, ist uns das Essen fast ‹obsi› gekommen», sagt News-Scout T.R.* Um vor den anderen Gästen kein Drama zu machen, hätten sich seine Begleitung und er dazu entschieden, das Personal diskret auf die Maus aufmerksam zu machen. «Doch die Mitarbeiterin hat ziemlich gleichgültig reagiert», sagt der 25-jährige Zürcher. «Sie sagte lediglich, dass das Haus alt ist und es unzählige Gänge darunter gibt, die Mäusen ein ideales Zuhause bieten.»

Verärgerter Kunde

Die Serviererin habe versichert, dass das Team alles tue, um die Tiere aus dem Lokal fernzuhalten. «Sie sagte, dass das allerdings nicht so ganz klappe, die Hygiene im Lokal sei allerdings nicht betroffen», sagt der News-Scout. Eine sonstige Entschuldigung habe es nicht gegeben.

Später hätten sie unter der Heizung noch ein kleines, weisses Kästchen bemerkt – wohl eine Mausefalle – was von einem chronischen Problem zeuge. «In einem Lokal eines Gastro-Stars und eines Gault-Millau-Kochs so etwas zu sehen und zu erleben, ist unter aller Sau», sagt R. Er könne nachvollziehen, dass das Gebäude alt sei und daher Mäuse im Keller lebten. «Wenn man die Missstände aber nicht in den Griff bekommen kann, muss man sich fragen, ob dies der richte Ort für ein Restaurant ist.» Er zumindest sei zum ersten und letzten Mal dort essen gegangen. «In Zukunft werden wir einen riesengrossen Bogen um das Restaurant machen.»

«Kann sein, dass eine einzelne Maus auftaucht»

Der Gastrounternehmer Valentin Diem sagt auf Anfrage, dass ihm das Mäuseproblem bekannt sei. Es handle sich aber um einen Einzelfall, gegen den sofort Massnahmen ergriffen wurden. «Wir haben deshalb schon vor einigen Wochen einen Kammerjäger beauftragt, sich darum zu kümmern.» Der Neumarkt befinde sich in einem historischen Gebäude in der Zürcher Altstadt, das unter Denkmalschutz steht. «Da kann es sein, dass eine einzelne Maus auftaucht. Einen grösseren Mäusebefall gebe es allerdings nicht. «Die Kammerjäger haben schon vor einiger Zeit Gegenmassnahmen ergriffen.»

Wie jedes Restaurant in Zürich würden auch ihre Restaurants regelmässig auf Einhaltung der Hygienevorschriften überprüft, dabei habe es bisher noch nie eine Beanstandung gegeben, sagt Diem. «Das Lebensmittelinspektorat hat den Neumarkt vor Kurzem überprüft und keinerlei Mängel festgestellt.» Die Aufbewahrung der Lebensmittel erfolge in allen ihren Restaurants gewissenhaft und nach höchsten Standards, die bei Kontrollen regelmässig attestiert würden. «Sämtliche Vorräte werden vorschriftsgemäss in luftdicht verschlossenen Behältern und anderen gut schliessbaren Gefässen aufbewahrt.»

Das sagt die stellvertretende Kantonschemikerin

Mit dem Betrieb stehe man in Verbindung, sagt Nadine Gerber vom Kantonalen Labor Zürich. «Die rechtlichen Vorgaben sehen vor, dass Räume und Installationen, in welchen sich Lebensmittel befinden oder wo Lebensmittel verarbeitet werden, frei von Schädlingen oder Ungeziefer sein müssen.» Gegebenenfalls müssten entsprechende Bekämpfungsmassnahmen getroffen werden, so die stellvertretende Kantonschemikerin.