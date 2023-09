Bern: Maus sorgt in Burger King für Aufsehen

Eine Maus gastierte am Samstagabend im Burger King in Bern. 20min/News-Scout

Darum gehts Eine Maus gelangte am Samstagabend ins Innere der Burger-King-Filiale in Bern.

Laut einer Augenzeugin verliessen einige Gäste das Lokal.

Ein Fachmann für Schädlingsbekämpfung betont, dass eine einzelne Maus noch nichts über den Hygienezustand eines Restaurantbetriebs aussagt.

Mira* und ihre Kollegin waren am letzten Samstagabend gerade dabei, ihre Chili-Pommes im Berner Burger King zu verzehren, als sich plötzlich Unruhe unter den Gästen ausbreitete. Der Grund: Eine Maus war ins Innere des Lokals gelangt und huschte nun unter den Tischen quer durch den Raum.

«Die Leute begannen zu schreien und zu kreischen, einige haben das Restaurant umgehend verlassen», berichtet die Augenzeugin. Nach ungefähr zwei bis drei Minuten sei der Spuk zwar vorbei gewesen und das Nagetier habe sich irgendwohin verkrochen. Ihre Pommes frites hat die 18-Jährige indes nicht mehr aufgegessen: «Mir war der Appetit definitiv vergangen.»

Abhandengekommen ist Mira und ihrer Freundin auch die Lust auf künftige Burger-King-Besuche: «Wenn in einem Restaurant eine Maus frei herumläuft, muss man sich schon fragen, ob die Hygienemassnahmen eingehalten werden und das zubereitete Essen qualitativ in Ordnung ist. Wir waren jedenfalls richtig angeekelt.»

«Keine Lebensmittel kontaminiert»

Burger King erfuhr erst durch 20 Minuten von dem ungebetenen Gast. Nach Erhalt des Videos habe man «umgehend eine interne Inspektion durchgeführt und das Restaurant von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen geschlossen», teilt eine Sprecherin mit. Und siehe da: In einer der aufgestellten Fallen sei tatsächlich eine Maus entdeckt worden. Ein externes Unternehmen habe ebenfalls Kontrollen durchgeführt und bestätigt, dass für die Wiedereröffnung des Restaurants alles in Ordnung sei. «Es wurden keine Lebensmittel berührt oder kontaminiert.»

Die Fast-Food-Kette merkt weiter an, dass sich das Berner Restaurant in einer städtischen Umgebung in der Nähe des Bahnhofs befindet, «wo es trotz der strengen Kontrollmassnahmen, die wir durchführen, zu solchen Problemen mit Schädlingen kommen kann».

Ein Zentimeter reicht bereits

Das sieht auch Schädlingsbekämpfer Jean-Martin Fierz so. Insbesondere in der Berner Altstadt gebe es relativ viele Nager. Diese könnten ganz leicht etwa durch den Haupteingang oder die Gebäudestruktur in das Innere eines Restaurantbetriebs gelangen. «Ein Loch von einem halben Zentimeter Durchmesser reicht dafür bereits. Überall, wo eine Maus ihren Kopf reinstecken kann, kann sie auch den restlichen Körper hindurchzwängen», sagt Fierz, der den Bereich Entwicklung und Qualität bei der Desinfecta AG leitet.

Der Fachmann geht davon aus, dass es sich in der Berner Burger-King-Filiale um eine einzelne Maus handelt, die sich schlichtweg verlaufen hat. Denn gerade in Restaurantbetrieben, in denen Schädlingsbekämpfer regelmässig Kontrollen durchführten, würden Mäuse- oder Rattenprobleme sehr schnell bemerkt und bekämpft. Dass sich ein einzelnes Tier in ein Lokal verirre, lasse sich hingegen kaum verhindern, so Fierz. Darum sei klar festzuhalten: «Eine einzelne Maus sagt nichts über die hygienischen Zustände eines Betriebs aus.»

*Name geändert

