Die wenigen Tiere sind nur noch in wenigen Gebieten anzutreffen: In Victoria's Grampians und East Gippsland sowie im Kosciuszko National Park in New South Wales.

Mehr als 50 Kilometer

Insgesamt starben neun Mäuse infolge des eingeatmeten Rauchs. «Für den Naturschutz waren die Todesfälle ein harter Schlag», schreibt Peters weiter. Doch es gebe auch gute Nachrichten. So seien in den letzten Wochen an sieben Orten, welche von den Feuern zerstört wurden, frei lebende Vertreter der Gattung gesichtet worden.

Namengebendes Fell

Insgesamt zählen zur Gattung der Australischen Mäuse 23 Arten. Pseudomys fumeus stellt eine davon dar. In freier Wildbahn ist sie nur noch in wenigen Gebieten anzutreffen: in Victoria's Grampians und East Gippsland sowie im Kosciuszko National Park in New South Wales. Dort lebt sie in unterirdischen Nestern, die sich vornehmlich in Heiden oder im Wald befinden.