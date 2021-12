GP in Abu Dhabi - Max Verstappen holt sich Liebes-Doping vor dem WM-Showdown

Nach dem vorletzten WM-Kampf in Saudi-Arabien benötigte Max Verstappen offensichtlich eine Ablenkung und besuchte seine Freundin Kelly Piquet, die Tochter des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet. Ein echter Liebesbeweis des Red-Bull-Piloten! Der 24-Jährige entschied sich nach dem Rennen in Saudi-Arabien dazu, nicht im Nahen Osten zu bleiben. Statt Abu Dhabi hiess das nächste Reiseziel des Niederländers Monte Carlo. Mit seiner Freundin feierte Verstappen ihren 33. Geburtstag in romantischer Atmosphäre.

Für das Fest nimmt Verstappen sogar fast elf Flugstunden in Kauf. Von Saudi-Arabien nach Abu Dhabi wären es zwei Stunden im Flieger gewesen, die Heimreise nach Monaco dauerte fünf Stunden. Auch der Flug nach Abu Dhabi ist mit sechs Stunden nicht ohne. Doch nicht nur für sein Liebes-Date mit Kelly zog es Verstappen in die Heimat: Seine Schwester Victoria ist erneut Mutter geworden, Onkel Max wollte den kleinen Nio auf der Welt begrüssen.

Hamilton ist in der Liste der besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten mit derzeit sieben Titeln gleichauf mit Schumacher. Vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag in Abu Dhabi liegt der Engländer in der Fahrerwertung gleichauf mit Verstappen. Weil der Niederländer einen Saisonsieg mehr auf dem Konto hat, würde er im Falle eines Ausfalls beider Autos Weltmeister. Sorgen vor einem Unfall macht sich Hamilton deswegen aber nicht. «Ich fürchte nicht das, was vielleicht gar nicht passiert», sagte er zuletzt in einem Interview mit der «Sport Bild». «Solchen Gedanken gebe ich gar keinen Platz. Ich habe keine solche Unfall-Historie.»