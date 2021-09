Gute Chancen für Hamilton : Max Verstappen wird wegen Motorenwechsel strafversetzt

Max Verstappen wird aufgrund eines Motorenwechsels strafversetzt. Der WM-Leader startet beim GP von Russland von der letzten Position.

Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen muss vom Ende des Feldes in das Rennen an diesem Sonntag im russischen Sotschi starten. Der 23 Jahre alte Niederländer tritt mit einem neuen Motor an, was am Freitag aus einem Dokument des Motorsport-Weltverbands Fia hervorging. Da es sich bereits um die vierte Antriebseinheit in der laufenden Saison handelt, aber laut Reglement nur drei pro Fahrer erlaubt sind, erhält er diese Strafe. Mit dem Motorenwechsel wird auch die Strafe nach dem Crash mit Lewis Hamilton. Verstappen wäre sowieso um drei Plätze nach hinten versetzt worden.