Versteckt in New Hampshire

Maxwell versuchte zu fliehen, als das FBI vor ihrer Haustüre stand

Nachdem der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Haft kam, war Ghislaine Maxwell wie vom Erdboden verschluckt. Vor zwei Wochen griff das FBI die Britin in New Hampshire auf. Jetzt werden Details ihrer Festnahme bekannt.

von Karin Leuthold

1 / 10 Ein Foto aus dem Jahr 2000: Ghislaine Maxwell verlässt in Salisbury, Grossbritannien, eine Hochzeitsfeier. Am Steuer des Wagens sass ihr Jugendfreund Price Andrew. KEYSTONE Maxwell war die Exfreundin und dann Vertraute von Jeffrey Epstein. Der Geschäftsmann wurde unter anderem wegen Vergewaltigung Minderjähriger und Anstiftung zu Prostitution angeklagt und nahm sich letztes Jahr im Gefängnis das Leben. keystone-sda.ch Seine Vertraute Ghislaine Maxwell tauchte in der Folge unter. Sie kaufte unter fremdem Namen dieses Anwesen in New Hampshire – mit einer Million Dollar in bar. REUTERS

Darum gehts Am Dienstag ist ein neuer Gerichtstermin für Ghislaine Maxwell angesetzt worden.

Dabei soll es um ihre mögliche Freilassung auf Kaution gehen.

Die Staatsanwaltschaft will eine Freilassung verhindern.

Die Behörde sieht ein grosses Fluchtrisiko.

Kommt Ghislaine Maxwell gegen Kaution frei? Ein New Yorker Gericht prüft am Dienstag eine mögliche Freilassung der Ex-Freundin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus der Untersuchungshaft. Die Anwälte der 58-Jährigen haben angeboten, eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zu hinterlegen. Maxwell wäre demnach auch bereit, ihre Reisepässe abzugeben und eine Fussfessel zu tragen.

Beim Gerichtstermin werden zudem die sechs Anklagepunkte gegen Maxwell verlesen. Der Britin wird unter anderem mutmassliche Beihilfe zu Sexualverbrechen teils minderjähriger Mädchen vorgeworfen. Konkret: Sie soll Mädchen rekrutiert haben, um diese Epstein zu vermitteln.

Die Staatsanwaltschaft will eine Freilassung der langjährigen Epstein-Vertrauten dagegen verhindern. Sie sieht ein grosses Fluchtrisiko, wie «Daily Mail» berichtet. Die Behörde erklärte, Maxwell habe bei ihrer Festnahme versucht, zu fliehen. Ausserdem sei bei der Hausdurchsuchung deutlich geworden , dass sie « geschickt » sei, ein « Leben im Versteck » zu führen.

In der Zelle trägt Maxwell Kleider aus Papier

Als das FBI am frühen Morgen des 2. Juli zur Villa Tuckedaway in Bradford im nordöstlichen US-Bundesstaat New Hampshire kam, weigerte sich Ghislaine Maxwell, den Beamten die Türe zu öffnen. Stattdessen rannte sie in einen anderen Raum und machte die Tür hinter sich zu. Die FBI-Agenten mussten die Zimmertüre aufbrechen, um Maxwell festzunehmen. Bei der Hausdurchsuchung entdeckten sie unter anderem ein Smartphone, das in Alufolie eingewickelt war. Die Staatsanwaltschaft nannte dies «eine fehlgeleitete Bemühung, um einer Entdeckung zu entgehen.»

Das Personal, das in Maxwells Villa arbeitete, war teilweise von ihrem Bruder angeheuert worden. Ein Wächter gab an, ein ehemaliges Mitglied der britischen Armee zu sein. Andere erklärten, Maxwell habe seit Dezember 2019 d as A n wesen n icht verlassen. Die Hausangestellten besorgten Lebensmittel, indem sie mit der eigenen Kreditkarte bezahlten. Für die Staatsanwaltschaft ein weiteres Zeichen, dass Maxwell eine Strategie entwickelt hatte, um unentdeckt zu bleiben.

Die 58-Jährige habe zu Epsteins «engsten Verbündeten» gehört und eine «entscheidende Rolle» bei seinen Machenschaften gespielt, hiess es von der New Yorker Staatsanwaltschaft. Maxwell hatte zuvor jedes Wissen über Epsteins Taten und jede Beteiligung daran zurückgewiesen.