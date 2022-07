Luxus-Knast: Maxwell wird in neues Gefängnis verlegt – dort darf sie Yoga machen

Stattdessen sitzt die Epstein-Vertraute jetzt in einem Gefängnis in Florida.

Die verurteilte Ghislaine Maxwell durfte das Gefängnis in Brooklyn, New York, verlassen.

Seit ihrer Verhaftung im Juli 2020 war Ghislaine Maxwell im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, New York, inhaftiert. Nun wurde die wegen Beihilfe zur sexuellen Misshandlung minderjähriger Mädchen zu 20 Jahren Gefängnis verurteilte 60-Jährige in ein Bundesgefängnis mit geringerer Sicherheitsstufe in Florida verlegt, wie «Daily Mail» berichtet.