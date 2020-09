Neuer Surf-Weltrekord : Maya Gabeira surft 22-Meter-Welle

Die Brasilianerin Maya Gabeira hat im Februar in Portugal ihren eigenen Rekord gebrochen. Wissenschaftler bestätigten nun, dass sie eine 22,40 Meter hohe Welle bezwungen hat.

Die Brasilianerin Maya Gabeira, 33, hat ihren eigenen Rekord für die grösste jemals von einer Frau gesurfte Welle gebrochen. Sie habe damit den neuen Weltrekord aufgestellt, erklärte die World Surf League (WSL) am Donnerstag in einer Mitteilung. Gabeira, die aus Rio de Janeiro stammt, hatte die 22,40 Meter hohe Welle im Surfer-Hotspot Nazaré in Portugal bei einem WSL-Wettbewerb im Februar bezwungen. Sie übertraf damit ihre eigene Marke von 20,72 Metern aus dem Jahr 2018.