Virtueller Renner

Mazda lässt virtuell die Kolben kreisen

Leider gibt es ihn nur digital in einem Videogame: Der RX-Vision GT3 kann ab sofort für «Gran Turismo Sport» heruntergeladen werden.

Die Coupé-Studie wurde für das Game konsequent auf Rennsport getrimmt: Fahrgastzelle und Türen wurden gemäss den GT3-Bestimmungen beibehalten, die Spurweite vorne und hinten sowie die Breite der Kotflügel wurden vergrössert. Ein riesiger Luftauslass an der Motorhaube soll die Aerodynamik und die Motorkühlung verbessern, Spoiler an Front und Heck sowie ein Heckdiffusor erhöhen den Abtrieb. Bodenfreiheit und Fahrzeughöhe wurden zugunsten der Aerodynamik abgesenkt. Somit ist auch der Schwerpunkt tiefer, was in Verbindung mit der Gewichtsverteilung von 48:52 zwischen Vorder- und Hinterachse zu optimalen Handling-Eigenschaften beiträgt.