Klingnau AG: Mazda knallt mit voller Wucht in Betonwand – Fahrer tot

Ein Mazda-Fahrer prallte am Sonntagmorgen mit seinem Auto frontal in eine Bahnüberführung.

Am Sonntagmorgen kam es in Klingnau AG zu einem tödlichen Autounfall. Wie Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber BRK News sagte, war ein Mann mit einem Mazda von Klingnau her Richtung Koblenz unterwegs. Auf der Ausserortsstrecke sei der Lenker mit dem Auto aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und bei einer Bahnüberführung «mit voller Wucht» in eine Betonwand gekracht. Die Unfallursache wird durch die Polizei abgeklärt.